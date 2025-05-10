«Слетать» на Луну и Марс из Крыма: в Байдарской долине устроят астровечер

В первое астрономическое путешествие этого года приглашает эко-пространство «Али-Баир». 1 июня огромная поляна в окружении гор станет импровизированной обсерваторией, где установят телескоп для наблюдения за Луной и Марсом.
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