В МВД России вопросы, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел, можно уточнить по «Горячей линии»

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации организована «Горячая линия» по приему и учету обращений граждан Российской Федерации о возможности поступления на службу в органы внутренних дел, в том числе в новых регионах Российской Федерации, перевода сотрудников из других регионов Российской Федерации, обеспечения социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством, а также решения иных вопросов, связанных с прохождением службы в органах внутренних дел, в том числе в особых условиях.