Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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От мёртвого осла уши: что можно получить за «советскую оккупацию Балтии»?

От мёртвого осла уши: что можно получить за «советскую оккупацию Балтии»?

Трио прибалтийских республик подпевает в общем хоре русофобского Запада На фоне резонансных мировых событий почти незамеченной осталась новость из Риги на тему «компенсации за советскую оккупацию Латвии 1940-1990 годов».

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
они, вернее власти, дебилы, могут тявкать пока ес и пиндосы ещё что то из себя представляют, но это проходит, .....проходит как земная слава..........., и что они будут делать сами, ведь за всё придётся ответить................
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