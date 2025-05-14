Пентагон предупредил о риске прямого столкновения США и России из-за Украины

Генерал Грегори Гийо, глава Северного командования ВС США, в ходе выступления перед Конгрессом 13 мая 2025 года заявил о растущей вероятности прямого военного столкновения между Вашингтоном и Москвой на фоне украинского конфликта.
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