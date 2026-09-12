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Татар-информ

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«Ак Барс» впервые проиграл, но лидирует в КХЛ. Есть ли у команды запас прочности

«Ак Барс» впервые проиграл, но лидирует в КХЛ. Есть ли у команды запас прочности

Несмотря на удержанное лидерство в турнирной таблице КХЛ, «Ак Барс» драматично уступил «Металлургу», пропустив за девять секунд до сирены.

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