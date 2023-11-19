AFBF: за год ужин в День благодарения в США подешевел на 4,5% и американцы сейчас тратят на еду меньше всех в мире

Американское фермерское бюро / American Farm Bureau Federation (AFBF) провело своё исследование и сообщает, что стоимость традиционного ужина на День благодарения, который будет отмечаться в Штатах 30 ноября за год упала на 4,5% и составляет $61,17 против $65,04 в 2022 году.