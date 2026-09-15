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Я строю

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Осенняя обрезка сада: кому нужна, а кому лучше подождать до весны

Осенняя обрезка сада: кому нужна, а кому лучше подождать до весны

Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: садоводы хватаются за секаторы, едва листья начинают желтеть, и принимаются кромсать всё подряд.

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