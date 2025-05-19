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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
В добрый путь, красногалстучная пионерия

В добрый путь, красногалстучная пионерия!👏👏👏 Сегодня в ряды прославленной «красногалстучной пионерии» вступило 37 ребят, учащиеся гимназии и Галушкинской школы.

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