В добрый путь, красногалстучная пионерия!👏👏👏 Сегодня в ряды прославленной «красногалстучной пионерии» вступило 37 ребят, учащиеся гимназии и Галушкинской школы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В добрый путь, красногалстучная пионерия!👏👏👏 Сегодня в ряды прославленной «красногалстучной пионерии» вступило 37 ребят, учащиеся гимназии и Галушкинской школы.