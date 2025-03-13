Гимнастка из России показала фото сзади в коротком обтягивающем платье

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Двукратный бронзовый призер чемпионата мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева опубликовала новое видео в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).