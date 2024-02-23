Figaro: Мыши перегрызли «экопроводку» у натовской техники в ВСУ и обездвижили ее

Журналисты газеты Figaro, со ссылкой на французского военного сообщили о том, что выполненная по экологическим стандартам проводка на некоторых западных машинах, пришлась по вкусу местным мышам, они выступили в роли диверсантов и сгрызли ее целиком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии