Лукашенко подумывает о новом сроке

Олег Самойлов

Логично! И, что мне особенно нДравиЦЦа, что НИ ОДНА ПАДАЛЬ НЕ орет, что он есть БЕССМЕННЫЙ вождь и величайший политический деятель современности, просидевший на трех стульях уже ТРИДЦАТЬ лет! ТРИДЦАТЬ! Не всякий монарх столько умудрялся отсидеть! А уж воплей я как-то не слышу со стороны какой-либо припозицаи! Хоть местной, бабайской, хоть нашей, слишком право и левозащитной! Но мне, по большому счету, он НЕ мешает! Пусть сидит и рукамиводит! Это ИХ, семейное, дело!