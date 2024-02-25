Лукашенко ранее несколько раз обещал, что в 2025 году передаст власть преемнику.Но решил передумать и намекнул что еще раз пойдет на выборы в 2025 году.
Лукашенко подумывает о новом сроке
Комментарии
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Олег Самойлов
Логично! И, что мне особенно нДравиЦЦа, что НИ ОДНА ПАДАЛЬ НЕ орет, что он есть БЕССМЕННЫЙ вождь и величайший политический деятель современности, просидевший на трех стульях уже ТРИДЦАТЬ лет! ТРИДЦАТЬ! Не всякий монарх столько умудрялся отсидеть! А уж воплей я как-то не слышу со стороны какой-либо припозицаи! Хоть местной, бабайской, хоть нашей, слишком право и левозащитной! Но мне, по большому счету, он НЕ мешает! Пусть сидит и рукамиводит! Это ИХ, семейное, дело!
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11 час.
Александр
Если люди за него проголосуют то почему нет?
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10 час.
Александр Глущенко
но дело не столько в людях , а , как он по считает.. Да на здоровье. И Россию и Путина он вполне устраивает.. Он вполне предсказуем , его Путин держит под узцы .. Пусть будет.
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10 час.
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