Су-57: средства обнаружения врага сейчас и в перспективе

Су-57 борт 509 4406 прочтений Оглавление Контекст и значимость Сравнение возможностей систем обнаружения F-22 и F-35 с Су-57 Преимущества F-22 и F-35 Эта статья является продолжением темы, начатой в другой публикации на нашем канале.