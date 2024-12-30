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Су-57: средства обнаружения врага сейчас и в перспективе

Су-57: средства обнаружения врага сейчас и в перспективе

Су-57 борт 509 4406 прочтений Оглавление Контекст и значимость Сравнение возможностей систем обнаружения F-22 и F-35 с Су-57 Преимущества F-22 и F-35 Эта статья является продолжением темы, начатой в другой публикации на нашем канале.

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