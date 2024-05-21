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В правящей партии Армении ответили на вопрос об отставке Пашиняна. Слово за оппозицией

В правящей партии Армении ответили на вопрос об отставке Пашиняна. Слово за оппозицией

По словам Ваагна Алексаняна, "Гражданский договор" не намерен обсуждать возможность отставки премьераСегодня, 21 мая, провластный депутат Ваагн Алексанян заявил, что в Армении нет повестки внеочередных парламентских выборов.

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