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Царьград

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Спасатели нашли двух туристов в Саблинских пещерах 20 сентября

Спасатели нашли двух туристов в Саблинских пещерах 20 сентября

20 сентября в Саблинских пещерах спасатели из Тосно нашли двух пропавших мужчин. Путешественники отправились в подземный комплекс 19 сентября и не вернулись, что вызвало поисковую операцию.

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