ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мама всю жизнь раздавала мои вещи родственникам и знакомым. Я выросла и отомстила

Мама всю жизнь раздавала мои вещи родственникам и знакомым. Я выросла и отомстила

Мать со мной не разговаривает. Обозвала меня всеми последними словами, обругала, а теперь стоит из себя обиженную.

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Комментарии
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Элина Морозова
Ч бы тоже так  сделала.
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16 час.
Сэм Самуилович
Если мать - дура, то велика вероятность, что и дочь скопирует её поступки. :-( А так, да, жалко девочку. При любом раскладе, необходимо спрашивать у ребёнка: готов ли он расстаться с игрушкой или вещью, которой не пользуется?
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16 час.
Майя Majesty
К ребенку надо относится уважительно. Особенно, когда ребенок сам заработал и купил то, о чем давно мечтал. Гитара в данном случае, это не туфельки из которых ножка выросла.
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12 час.

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