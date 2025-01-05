Мама всю жизнь раздавала мои вещи родственникам и знакомым. Я выросла и отомстила

Элина Морозова Ч бы тоже так сделала.

Сэм Самуилович Если мать - дура, то велика вероятность, что и дочь скопирует её поступки. :-( А так, да, жалко девочку. При любом раскладе, необходимо спрашивать у ребёнка: готов ли он расстаться с игрушкой или вещью, которой не пользуется?