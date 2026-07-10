🤑Визит к платному врачу в России за три года подорожал на 44%. Растут в цене все направления, но быстрее всего — стоматология, детская медицина и услуги в сфере ментального здоровья, пишет Forbes.
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🤑Визит к платному врачу в России за три года подорожал на 44%. Растут в цене все направления, но быстрее всего — стоматология, детская медицина и услуги в сфере ментального здоровья, пишет Forbes.
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