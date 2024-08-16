Сторонники Украины в Крыму с большим воодушевлением смотрят на события, разворачивающиеся в Курской области, пророссийское же население полуострова очень обеспокоено.
Ждуны в Крыму воют: почему Курск, а не мы?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Он не просто Г. Он дешевка даже среди Г.
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10 час.
Алина Белова
Отслеживать ждунов и выселять с Крыма в течение 24 часов на Украину.
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10 час.
Людмила Абрамова
отслеживать ждунов и лишать гражданства РФ. пусть валят куда хотят. а особо активных сажать на большие сроки!
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10 час.
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