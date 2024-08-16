Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Мартыненко
    Почему Киев ещё цел?А потом они крича...
  • Людмила
    Нацисты, вы не люди, вы хуже зверей, будьте вы прокляты, чтоб земля горела под вашими ногами везде, всегда, даже во с...«Загинув під Судж...
  • Михаил
    Создается ощущение, что мир вдруг изменил свое русло. По крайней мере, это касается его европейской "цивилизованной" ...Европа соскучилас...

Ждуны в Крыму воют: почему Курск, а не мы?

Ждуны в Крыму воют: почему Курск, а не мы?

Сторонники Украины в Крыму с большим воодушевлением смотрят на события, разворачивающиеся в Курской области, пророссийское же население полуострова очень обеспокоено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Он не просто Г. Он дешевка даже среди Г.
Ответить
10 час.
Алина Белова
Отслеживать  ждунов  и  выселять с Крыма  в  течение  24  часов  на Украину.
Ответить
10 час.
Людмила Абрамова
отслеживать ждунов и лишать гражданства РФ. пусть валят куда хотят. а особо активных сажать на большие сроки!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх