Пан или пропал. В Китае объяснили, чем чреваты экономические фантазии США

Как отношения Китая и США могут стать наиболее важными двусторонними связями в глобальном масштабе и потенциально определить будущее всего мира? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обсудить экономическое и торговое партнерство между ними.
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