🕯 В Симферополе открыли мемориальную доску легендарному тренеру ФК «Таврия» Анатолию Заяеву Памятный мемориал тренеру симферопольской «Таврии» появился на бульваре Франко, на стене дома, где он жил.
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🕯 В Симферополе открыли мемориальную доску легендарному тренеру ФК «Таврия» Анатолию Заяеву Памятный мемориал тренеру симферопольской «Таврии» появился на бульваре Франко, на стене дома, где он жил.