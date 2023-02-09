Киев будет держать Бахмут до поставки вооружения от Запада — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сделал своё заявление во время визита в Англию и Францию.Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать Бахмут до тех пор, пока Запад не предоставит Украине необходимое для развития наступления вооружение.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал своё заявление во время визита в Англию и Францию.Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать Бахмут до тех пор, пока Запад не предоставит Украине необходимое для развития наступления вооружение.
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