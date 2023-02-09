Киев будет держать Бахмут до поставки вооружения от Запада — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сделал своё заявление во время визита в Англию и Францию.Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать Бахмут до тех пор, пока Запад не предоставит Украине необходимое для развития наступления вооружение.