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Киев будет держать Бахмут до поставки вооружения от Запада — Зеленский

Киев будет держать Бахмут до поставки вооружения от Запада — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сделал своё заявление во время визита в Англию и Францию.Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать Бахмут до тех пор, пока Запад не предоставит Украине необходимое для развития наступления вооружение.

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