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Крымское информационное агентство

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В Крыму сохраняется нехватка специалистов рабочих профессий

В Крыму сохраняется нехватка специалистов рабочих профессий

В настоящее время в Крыму наиболее востребованы рабочие руки на производствах, в сельском хозяйстве, строительной сфере: слесарь, электрик, сантехник, оператор станка ЧПУ, а также неквалифицированные рабочие руки: уборщики, сборщики, комплектовщики.

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