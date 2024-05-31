В Крыму сохраняется нехватка специалистов рабочих профессий

В настоящее время в Крыму наиболее востребованы рабочие руки на производствах, в сельском хозяйстве, строительной сфере: слесарь, электрик, сантехник, оператор станка ЧПУ, а также неквалифицированные рабочие руки: уборщики, сборщики, комплектовщики.