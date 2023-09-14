Большинство азербайджанцев поддержали начало военной операции в Карабахе

Большинство опрошенных граждан Азербайджана поддержали начало военной операции в Карабахе. За ее проведение высказались 71,3 процента респондентов, 24,1 процента поддержали противоположную позицию, и 4,6 процента опрошенных воздержались от ответа.
Большинство опрошенных граждан Азербайджана поддержали начало военной операции в Карабахе. За ее проведение высказались 71,3 процента респондентов, 24,1 процента поддержали противоположную позицию, и 4,6 процента опрошенных воздержались от ответа.
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