ВС РФ поразили цеха по производству ударных БПЛА ВСУ и место их запуска

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников Вооруженных сил Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии