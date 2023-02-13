14 примеров полета фантазии дизайнеров

Помните модный тренд из соцсетей, когда все девушки одевали на себя одеяло и позировали в нем как на подиуме? В этой подборке вы увидите идеальное дополнение к этому образу — сумку-подушку (наконец любимый предмет можно всегда носить с собой).
Помните модный тренд из соцсетей, когда все девушки одевали на себя одеяло и позировали в нем как на подиуме? В этой подборке вы увидите идеальное дополнение к этому образу — сумку-подушку (наконец любимый предмет можно всегда носить с собой).
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