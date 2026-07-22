Представитель СК России принял участие в пресс-конференции, где были представлены доказательства преступлений киевского режима

Заместитель руководителя управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России Григорий Алексеевич Прозукин принял участие в пресс-конференции, в рамках которой был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка».
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