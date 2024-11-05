Появились первые результаты выборов после закрытия участков в США

Появились первые результаты выборов после закрытия участков в некоторых штатах США. По итогам подсчета менее одного процента голосов в Индиане кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует с 71,5 процента, у его оппонента Камалы Харрис 26,7 процента, передает Associated Press (AP).