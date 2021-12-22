Заноза

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Москва и Минск возвращают мир в реальность. Юлия Витязева

Москва и Минск возвращают мир в реальность. Юлия Витязева

Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, заявил глава МИД страны Владимир Макей в интервью RT Arabiс По его словам, такой сценарий — один из возможных ответов на действия со стороны НАТО на территории Польши.

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