Москва и Минск возвращают мир в реальность. Юлия Витязева

Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, заявил глава МИД страны Владимир Макей в интервью RT Arabiс По его словам, такой сценарий — один из возможных ответов на действия со стороны НАТО на территории Польши.
Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, заявил глава МИД страны Владимир Макей в интервью RT Arabiс По его словам, такой сценарий — один из возможных ответов на действия со стороны НАТО на территории Польши.
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