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Рафаэль Ордуханян: Улучшение отношений с Италией и Венгрией возможно

Рафаэль Ордуханян: Улучшение отношений с Италией и Венгрией возможно

Доктор политических наук Рафаэль Ордуханян прогнозирует улучшение отношений России с некоторыми странами НАТО, такими как Венгрия и Италия, в результате изменения политики США.

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