Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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  • Ed
    Как ныне с врагами торгуют всем, так и коксом будут приторговывать. Для тарасиков захват города ничего не изменит, ну...Потеря Покровска ...
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ВС РФ выбили противника из окрестностей Невельского, где они держали оборону в течение 10 лет

ВС РФ выбили противника из окрестностей Невельского, где они держали оборону в течение 10 лет

Российские войска продолжают зачищать от националистов территорию Донецкой Народной Республики. Оборона боевиков киевского режима здесь трещит по швам, и они вынуждены отступать даже с тех опорных пунктов, которые еще совсем недавно выглядели неприступными.

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