Минувшей ночью над Россией сбили 604 вражеских БПЛА

604 вражеских беспилотника перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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