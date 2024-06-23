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  • Андрей Баканин
    Половина из этих красавиц просто клоны: одинаковые брови, одинаковые накладные ресницы, одинаковая штукатурка на лице...Фото красивых дев...
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Супруга Рузиля Минекаева призналась, что больше полугода страдает от хейта

Супруга Рузиля Минекаева призналась, что больше полугода страдает от хейта

Известная актриса Азиза Бекманова столкнулась с волной негатива в соцсетях. Она около полугода получает оскорбительные сообщения от недоброжелателей, которые ставят под сомнение ее соответствие супругу и отцу их ребенка.

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