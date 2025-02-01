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Славянская доктрина

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Вражеская разведка лишится глаз. На что способен наш гиперзвуковой охотник

Вражеская разведка лишится глаз. На что способен наш гиперзвуковой охотник Уникальный комплекс для воздушно-космических боёв был задуман еще в конце 1960-х На фото: зенитная ракетная система (ЗРС) С-500  Первый зенитный ракетный полк, оснащенный С-500 «Прометей» уже заступил на боевое дежурство в Крыму.

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Юрий Ильинов
Российские мажоры ломанулись на СВО Наблюдается «массовое паломничество» детей российской элиты на СВО за статусом ветерана боевых действиях, который дает приоритетное право на получение высоких чиновничьих должностей. Об этом военный журналист Виктор Баранец заявил в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора». https://vkvideo.ru/video-66772954_456261541 «Если человек для показухи приехал на фронт, пробыл там 60 дней (о, это много), 15-20 дней, получил статус участника и уехал к папке в Москву домой, я думаю, мы имеем право говорить о них как о дезертирах», – сказал Баранец. По его словам такая «игра в патриотизм» злит и раздражает военных. «Но есть плюс. Военные говорят, что когда в часть попадает внук министра или племянник бывшего президента, туда начинает поступать одежда исключительно великолепная, едят до отвала, патроны, боеприпасы и так далее, если маскироваться, то по полной программе. Говорят: нам с такими людьми легко воевать, но жалко, что они быстро исчезают», – сказал Баранец.
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19 час.
Геннадий Бережнов
Хорошие характеристики у С-500! Однако не читал о реальном его применении на СВО. Стоит на охране крымского моста, а что ещё, автор?
Ответить
14 час.
Юрий Ильинов
ПВО (установленное и неустановленное) хранит страну от ядерного нападения.
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13 час.
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