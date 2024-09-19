США получили от Китая ответ по поводу расследования условий экспорта урана Татьяна АрестоваПравительство Китая 18 сентября ответило на запрос США о возможной помощи Пекина России в обходе американского запрета на импорт урана.
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