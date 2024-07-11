❗️Волгоград из-за праздника футбола полностью закрывают для грузовиков. Причем с полуночи пятницы, 12 июля, в город не пустят даже местные фуры.
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❗️Волгоград из-за праздника футбола полностью закрывают для грузовиков. Причем с полуночи пятницы, 12 июля, в город не пустят даже местные фуры.