Мировое обозрение

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На Чукотке планируют построить аэромост через Анадырский лиман

ТАСС, 20 октября. Канатный аэромост из Анадыря до поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, планирует построить в течение трех лет компания "Транслиман", получившая с этим проектом статус резидента Арктической зоны России.

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