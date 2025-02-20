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Захарова назвала условия, при которых западные компании могут работать в РФ

Захарова назвала условия, при которых западные компании могут работать в РФ

Захарова: иностранные компании могут работать в России при уважении страны Иностранные компании могут работать в России в случае, если будут уважать историю страны, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» представитель МИД РФ Мария Захарова.

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