Захарова назвала условия, при которых западные компании могут работать в РФ

Захарова: иностранные компании могут работать в России при уважении страны Иностранные компании могут работать в России в случае, если будут уважать историю страны, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» представитель МИД РФ Мария Захарова.
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