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Родители "сошлись в битве" за дочь после травмы в детсаду под Калининградом

Родители "сошлись в битве" за дочь после травмы в детсаду под Калининградом

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В Калининградской области семейный конфликт вышел за пределы квартиры. Родители маленькой девочки устроили публичную дуэль за дочь после того, как она вернулась из детского сада с синяком.

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