Власти РФ из-за эмбарго ЕС обсудят переход на другие котировки нефти Urals для начисления нефтяных налогов

Минфин РФ намерен в первом квартале 2023 года обсудить с Минэнерго, Минэкономики и нефтяными компаниями целесообразность перехода на другие котировки нефти, так как котировки Urals в условиях санкций перестали в полной мере отражать справедливую стоимость сырья.