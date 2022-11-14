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Власти РФ из-за эмбарго ЕС обсудят переход на другие котировки нефти Urals для начисления нефтяных налогов

Власти РФ из-за эмбарго ЕС обсудят переход на другие котировки нефти Urals для начисления нефтяных налогов

Минфин РФ намерен в первом квартале 2023 года обсудить с Минэнерго, Минэкономики и нефтяными компаниями целесообразность перехода на другие котировки нефти, так как котировки Urals в условиях санкций перестали в полной мере отражать справедливую стоимость сырья.

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