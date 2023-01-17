Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А если бы за  ХОХЛОСТАН ТОПИЛ...???  ИУДЫ...!!!Депутата парламен...
  • Михаил Новиков
    США стремятся добиться перелома в боевых действиях не для украины, а прежде всего для себя! Украинцы используются про...Замминистра оборо...
  • В К
    До3,14здится эта сопливая мразь, свои же и грохнут, или законопатят в психушку!Грета Тунберг: На...

В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов

В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов

Представители организации "Фонд защиты национального исторического наследия" направили обращение в адрес спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с предложением внести в действующее законодательство положение, предполагающее конфискацию имущества в пользу государства у граждан, признанных иностранными агентами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх