В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов

Представители организации "Фонд защиты национального исторического наследия" направили обращение в адрес спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с предложением внести в действующее законодательство положение, предполагающее конфискацию имущества в пользу государства у граждан, признанных иностранными агентами.
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