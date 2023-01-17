В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов

Представители организации "Фонд защиты национального исторического наследия" направили обращение в адрес спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина с предложением внести в действующее законодательство положение, предполагающее конфискацию имущества в пользу государства у граждан, признанных иностранными агентами.