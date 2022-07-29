Депутаты Госдумы предложили ввести социальные скидочные карты для малоимущих

РИАМО - 29 июл. Группа депутатов Госдумы подготовила поправки в закон «О государственной социальной помощи», в соответствии с которыми в стране могут ввести единую социальную дисконтную карту для нуждающихся людей, сообщает газета «Известия».
РИАМО - 29 июл. Группа депутатов Госдумы подготовила поправки в закон «О государственной социальной помощи», в соответствии с которыми в стране могут ввести единую социальную дисконтную карту для нуждающихся людей, сообщает газета «Известия».
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