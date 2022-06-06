Телеканал CNN сравнил экономическую ситуацию в США с «походом в уборную»

piqsels.com/PD Ситуацию, сложившуюся в экономике США, можно сравнить с «походом в уборную», а возможную рецессию — с «нажатием кнопки на смывном бачке», считает обозреватель телеканала CNN Дэвид Голдман, мнение которого приводит РИА Новости.