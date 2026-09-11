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Газета.ру

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Греф заявил о работе России и Индии над расчетами в цифровых валютах

Греф заявил о работе России и Индии над расчетами в цифровых валютах

Центробанки России и Индии работают над расчетами в цифровых валютах, заявил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в Нью-Дели.

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