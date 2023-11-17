Депутаты попросили создать места для кормления детей

Депутаты Госдумы от КПРФ Нина Останина и от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова обратились к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможность сделать обязательным создание мест для семей с малышами в парках, торгово-развлекательных комплексах.
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