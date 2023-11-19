Картина дня. Во Владивостоке рухнула подпорная стена

Во Владивостоке на улице Днепровской обрушилась часть подпорной стены у кадетского училища. Жители города уже несколько лет жаловались на трещины в стене, однако никто не принимал меры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на соцсети.
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