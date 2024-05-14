Певица Ольга Бузова ответила на нападки Полины Гагариной

Несогласие с появлением Ольги Бузовой на сцене высказала певица Полина Гагарина. Она раскритиковала звезду «Дома-2» в интервью Надежде Стрелец, предложив артистке заменить нынешнюю сферу деятельности на стендап.
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