Рекламу безалкогольного пива в СМИ предложили запретить. С такой инициативой выступил член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, передает 16 октября РИА Новости.
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