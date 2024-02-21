Прокуратура возвращает наше станкостроение

Борис Выдрин

Тема очень важная и интересная для всего нашего народа, у которого украли все созданные им средства производства моши израилевичи и смылись за кордон. Только непонятно изложено: 1.кто здесь выступает в роли надзорного органа? Как бывший главный металлург одного из крупных машзаводов полагаю , что таким надзорным органом является Минмашпродторг. Персонально этот министр обязан был отслеживать-контролировать производственное использование всех прихватизированных промышленных предприятий. Как видно из статьи, никто не отслеживал-контролировал, потому завод раздербанили, раз литейный корпус продали. Возможно, в целях личного обогащения в этом участвовали сами государевы чиновники. Второе. Аналогичная и даже хуже обстановка с заводами бывшего СССР - по всей стране, в каждом городе. Тысячи заводов исчезли целиком, растащили в металлолом, на месте моего Сталинградского тракторного расчищена площадка для ТРЦ. Каждому понятно, что никаких законных оснований для таких действий не было, нет и не могло быть, поскольку сама власть ЕБН была незаконной. Из чего вытекает необходимость судебных процессов над лицами живыми и неживыми - организаторами этих диких событий. Третье. Отобрали по суду государству какие-то отбросы от завода. А кому в государстве они нужны, кто способен действительно управлять и восстанавливать разрушенное? В нём есть практики-организаторы по этой отрасли? Значит, при возврате нужно обязать всё восстановить, как было до прихватизации. И убедиться, способен ли нынешний министр промышленности заниматься делом по существу.