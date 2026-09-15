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Мировое обозрение

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Пентагон оценил расходы США на военную кампанию против Ирана в $38 млрд

Пентагон оценил расходы США на военную кампанию против Ирана в $38 млрд

Военная кампания США против Ирана обошлась американскому бюджету примерно в 38 миллиардов долларов. Такие цифры приводит Бюджетное управление Конгресса в новом докладе, и речь идет о расходах по состоянию на 1 августа.

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