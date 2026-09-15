Пентагон оценил расходы США на военную кампанию против Ирана в $38 млрд

Военная кампания США против Ирана обошлась американскому бюджету примерно в 38 миллиардов долларов. Такие цифры приводит Бюджетное управление Конгресса в новом докладе, и речь идет о расходах по состоянию на 1 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым