«Лето в Москве»: для горожан проведут тренировки на развитие координации

Познать себя и свое тело горожане смогут на занятиях по йоге В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» для жителей и гостей столицы 10 и 11 августа проведут тренировки, направленные на развитие координации.
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