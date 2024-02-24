Глава МИД Украины Кулеба: потери на земле не имеют стратегического значения

Украинская армия понесла потери на земле, но они не имеют стратегического значения. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу, фрагмент видео разместили в Telegram-канале «Украина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии