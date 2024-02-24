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Глава МИД Украины Кулеба: потери на земле не имеют стратегического значения

Глава МИД Украины Кулеба: потери на земле не имеют стратегического значения

Украинская армия понесла потери на земле, но они не имеют стратегического значения. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу, фрагмент видео разместили в Telegram-канале «Украина.

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